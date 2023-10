Ponte Stretto: Siracusano, cantieri al via nell'estate del 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "I cantieri per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina apriranno nell'estate del 2024. Nei giorni scorsi abbiamo avuto un passaggio davvero importante: Pietro Salini, ad di Webuild, ha comunicato di aver consegnato il 30 settembre l'aggiornamento del progetto definitivo. E quindi adesso si potrà approvare il progetto esecutivo e andare avanti per la posa della prima pietra. Questo è un primo grande risultato, possibile anche grazie all'immenso lavoro, consentitemelo, fatto negli scorsi anni dal presidente Silvio Berlusconi, vero padre di questa grande infrastruttura". Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia, intervenendo a "Tagadà", in onda su La7. "Le teorie del benaltrismo non sono mai servite al Mezzogiorno, in questi anni tanti hanno detto 'fate prima le altre opere e poi il ponte'. Il risultato? Da decenni il Sud non ha né nuove infrastrutture né il Ponte - ha aggiunto Siracusano -. Il ponte, sulla cui fattibilità non ci sono dubbi, sarà un grande attrattore di investimenti e di altre infrastrutture, porterà lavoro, turismo, opportunità". (Rin)