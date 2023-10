Abruzzo: commissione Affari costituzionali Camera incontra le Università

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà lunedì prossimo, 9 ottobre 2023, presso l'Aula 31 del Campus di Pescara dell'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara, l'incontro sul tema "Articolo 9 della Costituzione - La tutela dell'ambiente". L'evento rientra nell'ambito dei "Dialoghi sulla Costituzione", organizzati dalla commissione affari costituzionali della Camera dei deputati per celebrare il 75esimo anniversario della entrata in vigore della Costituzione Italiana. In questo che è il secondo dei sei appuntamenti de "La Commissione Affari costituzionali incontra le Università", il Presidente della Commissione parlamentare, l'on Nazario Pagano, e due componenti della stessa, dialogheranno sul tema "Articolo 9 della Costituzione - la Tutela dell'ambiente" con il Rettore della "d'Annunzio", Liborio Stuppia, e due docenti dell'Ateneo, il professor Stefano Civitarese Matteucci, ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, ed il professor Stefano Trinchese, ordinario di Storia contemporanea nonché Direttore della Scuola di Studi umanistici. Per partecipare da remoto all'incontro, che sarà trasmesso in diretta streaming su webtv.camera.it, è prevista l'iscrizione al link rinvenibile alla pagina www.unich.it dedicata all'evento. (segue) (Gru)