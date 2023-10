Abruzzo: Marsilio a riunione comitato istituzionale eventi sismici 2016-2017

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, ha partecipato oggi a Teramo alla riunione del comitato istituzionale eventi sismici 2016-2017, nella sala consiliare della Provincia. "I sindaci si sono molto appassionati a questo argomento proprio perché il loro territorio potrebbe diventare più attrattivo da un punto di vista turistico, che poi è l'obiettivo che si sta prefiggendo da tempo la Regione - ha spiegato Marsilio -. Non a caso ho chiesto ai primi cittadini una capacità di sintesi che possa portarci verso una proposta condivisa, se non da tutti, da una buona parte del territorio. Questo consentirà alla Regione di individuare le scelte finali su come distribuire i fondi a disposizione. È chiaro che una sintesi, una capacità progettuale condivisa su un'area più vasta, aiuta a fare progetti anche più significativi, più coinvolgenti per il territorio. Mi auguro - ha concluso Marsilio - che il territorio, possa aiutarci a trovare, attraverso la condivisione di una visione organica ed il dialogo costante tra i sindaci dei Comuni, una soluzione unitaria". (Gru)