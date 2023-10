Scuola: Lupi, bene Valditara sul coinvolgimento dei privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con Agenzia Nova venti anni di racconto puntuale, preciso, dettagliato degli avvenimenti nazionali ed internazionali" Maurizio Lupi

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- "I tempi sono ormai maturi: il ministro dell'Istruzione, Valditara, è perfettamente in linea con la proposta che il gruppo Noi moderati aveva presentato nella scorsa legge di Bilancio su agevolazioni per chi effettua donazioni alle scuole statali o paritarie. Valditara parla di investimenti dei privati, del mondo produttivo per partecipare in modo sistematico a far diventare la scuola motore trainante del territorio che la circonda, tornando ad essere prima attrice di quell'ascensore sociale che tanto bene può fare al Paese". Lo dice il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi. "Dopo la riforma tecnico professionale, che ha avvicinato la scuola al lavoro, permettendo agli imprenditori di salire in cattedra, un altro passo avanti nel segno dell'efficienza e dell'Innovazione. La scuola non può non stare al passo con i tempi e non sfruttare ogni occasione di sviluppo e insegnamento agli studenti. E' quanto presente anche nella mozione di maggioranza che impegna il Governo a favorire iniziative volte ad agevolare le donazioni dei privati, al fine di mobilitare nuove risorse in favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, da parte di persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa", aggiunge la vicepresidente della commissione Attività produttive della Camera, Ilaria Cavo, sempre di Noi moderati. (Rin)