Calcio: Fifa, squadre russe non saranno ammesse a competizioni fino a termine della guerra in Ucraina

- Le squadre russe non saranno ammesse ai tornei sotto gli auspici della Fifa sino a quando ci sarà la guerra in Ucraina. Lo ha reso noto l'ufficio stampa della Fifa. In precedenza, l'associazione ha permesso alle squadre russe composte dai giocatori con età minore di 17 anni di partecipare alle competizioni. Tutti i tornei e le partite a cui parteciperanno si dovranno tenere senza la bandiera nazionale, l'inno e al di fuori del territorio della Russia. (Geb)