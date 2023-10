© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’Ucraina, la posizione del presidente statunitense Joe Biden "è molto chiara”, come lo è quella di tutto l'Occidente. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ai giornalisti a Riad. “Continueremo a sostenere l'Ucraina in tutti i modi e a lavorare per una pace giusta, per la libertà dell'Ucraina”, ha aggiunto il titolare della Farnesina.(Res)