Mestre: Brugnaro, Venezia oggi è a lutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Venezia oggi è a lutto, e lo sarà per tre giorni. Il nostro più importante pensiero va alle ventuno vittime e ai quindi vestiti che sono negli ospedali di cui stiamo seguendo, speriamo la pronta guarigione. Stiamo accogliendo i parenti che stanno arrivando da diversi paesi europei". Lo ha dichiarato, in un video messaggio pubblicato sui propri canali social, Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia. "Questa mattina - ha raccontato Brugnaro - abbiamo lavorato sulle linee degli autobus che dovremo probabilmente modificare, e sulla viabilità, perché un'area sarà interdetta per permettere le indagini della magistratura, che farà il suo corso. Un ringraziamento di cuore a chi ieri sera si è occupato dei soccorsi a tutti i livelli. Ho visto tutte le autorità della città, ringrazio il patriarca di essere stato lì con me a dare una benedizione alle vittime. Per quanto riguarda la dinamica dell'incidente e le responsabilità, aspettiamo che le indagini aperte della magistratura facciano il proprio corso. Grazie alle telecamere riusciremo a vedere realmente quanto accaduto". (Rev)