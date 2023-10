Speciale infrastrutture: Grecia, firmato contratto per 250 nuovi autobus elettrici ad Atene e Salonicco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato firmato dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti greco, Christos Staikouras, e dal responsabile per l’Europa occidentale del gruppo cinese Yutong, Jack Li, un contratto per la fornitura di 250 nuovi autobus elettrici di ultima generazione per le città di Atene e Salonicco. Lo riporta il quotidiano “Kathimerini”. I nuovi mezzi inizieranno a circolare al più tardi il prossimo aprile. Il contratto firmato dal valore di circa 110 milioni di euro, prevede anche la fornitura di caricabatterie fissi e indipendenti a ricarica lenta, che saranno collocati nelle stazioni ferroviarie e in sette unità mobili. Come riferito dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in una nota, l’obiettivo è “migliorare la vita quotidiana dei cittadini nei due maggiori centri urbani del Paese”. “Con il lancio dei primi autobus elettrici nelle due città, si promuove la mobilità urbana sostenibile e si assicura l’efficienza energetica, mentre ai passeggeri continueranno ad essere forniti trasporti a prezzi accessibili con una qualità del servizio nettamente superiore”, si legge nel comunicato. (Gra)