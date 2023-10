Speciale infrastrutture: premier Iraq e funzionario russo discutono cooperazione in Via dello sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro iracheno, Mohammad Shia al Sudani, e Igor Levitin, assistente del presidente russo Vladimir Putin, hanno discusso a Baghdad della cooperazione tra i rispettivi paesi nel progetto della Via dello sviluppo, che collegherà il porto di Faw, nel sud dell’Iraq, al confine con la Turchia e, da lì, all’Europa. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa irachena "Shafaq", durante l'incontro, Al Sudani ha indicato che il progetto ha l'obiettivo di diversificare l'economia irachena, in modo tale che non sia più basata solo sul commercio del petrolio. I due hanno anche esaminato le modalità per rafforzare la cooperazione in diversi campi discutendo della prossima visita di Al Sudani a Mosca. Inoltre, secondo "Shafaq", Levitin avrebbe espresso l'impegno di Mosca a contribuire alla Via dello sviluppo, il cui costo totale ammonta a 17 miliardi di dollari. Nei piani di Baghdad a livello di progetti infrastrutturali, rientra anche l’estensione delle reti stradali e ferroviarie, con treni ad alta velocità che collegheranno centri industriali ed energetici, oleodotti e gasdotti locali. (Irb)