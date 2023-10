Lazio: Cartaginese (Lega), Roma-Latina e bretella Cisterna-Valmontone opere strategiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il corridoio Roma-Latina e la bretella "sono opere urbanistiche strategiche e fondamentale, sostenute con forza dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, fin dall'inizio del suo mandato nel governo, e attese dalla cittadinanza da 21 anni". È quanto riferisce in una nota Laura Cartaginese, presidente del Gruppo Lega in Regione Lazio. "La Regione Lazio non può rinunciarvi in nessun modo, - aggiunge - la loro realizzazione permette lo sviluppo e la ripresa economica di una provincia provata, consente al territorio di esprimere le sue potenzialità in vari settori. Le opposizioni vorrebbero fermarle, ci hanno provato oggi in Consiglio con una mozione specifica, che la maggioranza, e la Lega per prima, ha prontamente respinto. Con il muro contro muro e il finto ambientalismo non si va da nessuna parte, noi vogliamo dare ai cittadini servizi e dotare la Regione di infrastrutture adeguate. E lo faremo".(Com)