Ambiente: Parlamento europeo inaugura "Museo del danno" marino

- L'inaugurazione del "Museo del danno" presso il Parlamento europeo, promossa dall'Associazione Domizia, rappresenta un'opportunità per riflettere sull'importanza della protezione dell'ambiente marino, un tema cruciale in un mondo che affronta sfide ecologiche senza precedenti. A dirlo in una nota la vicepresidente dell'Eurocamera, Pina Picierno (Pd). "L'Associazione Domizia merita pieno sostegno per il lavoro instancabile profuso con l'obiettivo di nel promuovere la conservazione dei nostri mari e delle specie che li abitano. Questa mostra ci consente di constatare con i nostri occhi il danno che viene prodotto nei nostri mari per la disattenzione, la non curanza, l'abbandono", ha aggiunto Picierno. "È fondamentale ricordare come l'Unione europea abbia svolto un ruolo chiave nel promuovere misure per la salvaguardia dell'ambiente marino, introducendo diversi provvedimenti per ridurre l'inquinamento da plastica di mari e oceani. La protezione dell'ambiente marino è una questione che va ben oltre i confini nazionali, e richiede un impegno condiviso a livello globale. La mostra che abbiamo portato in Parlamento ci ricorda che il nostro compito è quello di agire con urgenza per invertire il danno causato e preservare il nostro patrimonio marino per le generazioni future", conclude Picierno nella nota. (Beb)