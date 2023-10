Roma: Gualtieri, penso lavoro positivo ma voto me lo darà città in urne a fine mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto fatto finora a Roma "mi do un voto positivo per l'impegno ma il voto devono darmelo i cittadini, e me lo daranno nelle urne a termine del mandato di cinque anni. Se avrò fatto bene mi promuoveranno, altrimenti mi bocceranno: è questa la democrazia". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervistato da Sky Tg24 per i 20 anni dell'emittente.(Rer)