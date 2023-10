Aerospazio: gli astronauti della Nasa indosseranno tute di Prada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indosseranno tute di Prada gli astronauti di Artemis III, la missione di sbarco sulla Luna che l'Ente nazionale per lo spazio e l'aeronautica degli Stati Uniti (Nasa) progettata per il 2025. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'equipaggiamento verrà realizzato da Prada su commissione del gruppo aerospaziale statunitense Axiom Space. In particolare, si tratta di tute per l'unità di mobilità fuoribordo. Axiom Space ha comunicato di aver scelto Prada per la sua esperienza tecnica nelle materie prime e nelle tecniche di produzione, nonché per i “concetti di design innovativi”. Gli ingegneri dei due gruppi lavoreranno insieme durante tutto il processo di progettazione, sviluppando soluzioni per materiali che proteggono “dalle sfide uniche dello spazio e dell’ambiente lunare”. Il direttore per il marketing di Prada, Lorenzo Bertelli, ha affermato che il marchio ha affinato la propria esperienza nelle tecnologie all'avanguardia attraverso il lavoro con il team velico Luna Rossa Prada Americas Cup. (Geb)