Imprese: professioni, Aepi punta sulla formazione per accelerare il riconoscimento delle nuove figure

- La Confederazione Aepi ha presentato nella Sala Nassirya di Palazzo Madama il percorso di formazione dedicato alla nuova figura del Personal Car Shopper. L’iniziativa punta ad accelerare il riconoscimento di questa attività, come previsto dalla legge 4 del 2013 sulle professioni non organizzate. Nell’occasione sono intervenuti il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, il presidente di Aepi, Mino Dinoi, e il segretario generale del Cnel, Francesco Tufarelli. Il Personal Car Shopper è un nuovo professionista della mobilità, che conosce a fondo il mercato dell’auto, dagli aspetti normativi a quelli tecnologici, passando ovviamente dai listini dei costruttori e dal panorama degli strumenti finanziari e fiscali in vigore. La creazione di percorsi di formazione certificati è nelle intenzioni di Aepi il primo passo per il riconoscimento formale delle nuove professioni non ordinistiche e per dar loro rappresentanza. Un lavoro che la Confederazione punta ad estendere anche ad altre figure e ambiti di attività. “Il settore dell’automotive - secondo il presidente di Aepi, Mino Dinoi - sta attraversando una fase di completo rinnovamento che investe anche i modelli di acquisto. Il mondo delle professioni, sulla spinta della legge 4 del 2013, deve cogliere le opportunità che si aprono in questa fase. Aepi ha deciso di anticipare le evoluzioni del mercato, avviando con l’Università telematica Iul un percorso di formazione molto articolato. Fa parte del nostro modo di stare accanto ai professionisti, un supporto a trecentosessanta gradi, che guarda sempre al futuro”. (Com)