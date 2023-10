Rifiuti: Gualtieri, situazione Roma in graduale miglioramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte della pulizia e del decoro "la situazione a Roma non è ancora ottimale come vogliamo che sia ma sta migliorando". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervistato da Sky Tg24 per i 20 anni dell'emittente. "L'orizzonte è la fine del mandato", ha aggiunto. (Rer)