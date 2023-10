Municipio Roma II: ripristino decoro urbano, avviata nuova attività in sinergia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via di una nuova e più efficace modalità di interventi per il ripristino del decoro urbano nel Municipio Roma II. I carabinieri della stazione di Roma Piazza Bologna, d’intesa con il Municipio II, la Sos per l’assistenza emarginati del comune di Roma Capitale e l’azienda Ama, a seguito di sopralluoghi congiunti, hanno individuato delle criticità del territorio, grazie anche alle segnalazioni arrivate dai cittadini, sia ai carabinieri che alle amministrazione locale. Così hanno avviato una nuova e più efficace modalità di interventi in sinergia volti al mantenimento del decoro urbano e la rimozione di giacigli di fortuna nell’area di piazza delle Crociate, piazzale Valerio Massimo, Largo Guido Mazzoni ma anche per le vie più centrali come Ernesto Monaci. Nel corso di queste operazioni di ripristino del decoro urbano tutte le squadre operative operano sotto una cornice di sicurezza garantita dai carabinieri. Già questa mattina i primi interventi per lo sgombero e la pulizia da parte di personale dell’Ama che ha igienizzato e messo in sicurezza i luoghi. L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando provinciale dei carabinieri di Roma per contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. (Rer)