Armenia: Pashinyan, andrò a Granada nonostante rifiuto Aliyev di partecipare a colloqui mediati da Ue

- Il premier armeno Nikol Pashinyan intende recarsi domani a Granada, in Spagna, nonostante il rifiuto della parte azerbaigiana di partecipare ai colloqui sulla situazione del Nagorno-Karabakh e i rapporti fra Baku ed Erevan con rappresentanti di Armenia, Ue, Francia e Germania. E' quanto ha detto lo stesso Pashinyan, parlando al Parlamento armeno. "Abbiamo confermato fino all'ultimo momento la nostra visita a Granada. Eravamo molto costruttivi e ottimisti (...) ma si è scoperto che l'incontro programmato non si terrà e non per colpa nostra", ha detto Pashinyan. Il premier si è detto inoltre disponibile a firmare "un documento di svolta". "A Granada terremo le riunioni e cercheremo di presentare la nostra posizione in modo più dettagliato (...) Speriamo che il documento concettuale che si trova sul tavolo sarà firmato in un momento conveniente. Sono pronto a firmare questo documento e mi dispiace che domani non ci sarà occasione di dire che questa è una decisione molto importante", ha aggiunto l'esponente del governo. (Rum)