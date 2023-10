Fvg: al via domani a Pordenone "Pn trading places", il festival dell’educazione finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prenderà il via domani, giovedì 5 ottobre, a Pordenone la terza edizione di "Pn trading places. Educazione finanziaria in Comune", il festival sulla cultura finanziaria organizzato dall’Università di Udine e dal comune di Pordenone. L'iniziativa, promossa con diverse realtà associative del Nord Est, si svolge ogni anno nel mese di ottobre che, dal 2017, è dedicato all'educazione finanziaria in tutto il Paese. Il festival punta a promuovere una cultura finanziaria diffusa, parlando di inflazione, finanziamenti alle imprese, tassi d'interesse e ruolo delle banche centrali, sicurezza in ambito bancario e finanziario. Il progetto "Pn trading places" è stato ideato dai corsi di laurea in Banca e finanza della sede pordenonese dell'ateneo friulano con il patrocinio del Comitato interministeriale per l'educazione finanziaria. Ospite d'eccezione sarà il prefetto della Segreteria per l'economia della Città del Vaticano, Maximino Caballero Ledo, protagonista di tre incontri nella giornata di venerdì. (Frt)