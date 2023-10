Liberia: elezioni generali, Onu "preoccupata" per le violenze in vista del voto del 10 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite si sono dette "preoccupate" per le violenze legate alle elezioni generali in Liberia del prossimo 10 ottobre. In una nota, l'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite (Ohchr) ha affermato che almeno due persone sono morte e altre 20 sono rimaste ferite durante gli scontri avvenuti negli ultimi giorni tra i sostenitori del partito al governo Coalizione per il cambiamento democratico (Cdc) e il Partito dell'unità all'opposizione. Gli scontri si sono verificati nel distretto di Foya, mentre si sono verificati "focolai di violenza" anche nelle contee di Nimba, Montserrado e Grand Cape Mount. "Il nostro ufficio ha anche documentato otto attacchi contro giornalisti da parte di vari attori politici, due dei quali hanno provocato lesioni", ha detto il portavoce dell'Ohchr, Seif Magango, che ha inoltre condannato l'uso di un linguaggio che "potrebbe equivalere a incitamento all'odio".(Res)