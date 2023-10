Mestre: Tommasi (sindaco Verona), cordoglio alle vittime e a tutti i concittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, e tutta l'amministrazione comunale, tramite una nota "esprimono in modo unanime il cordoglio per la tragedia del bus a Mestre, che ieri sera è precipitato da un cavalcavia di 15 metri, causando la morte di 21 persone, tra cui 2 bambini e una ragazza di 18 anni, e in cui un'altra ventina di passeggeri sono rimasti feriti gravemente. Il pensiero va alle vittime, ai loro familiari e amici, ma anche al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e a tutti i suoi concittadini". "Il Comune di Verona – si legge nella nota - ha accolto l'invito del presidente della Regione Veneto Luca Zaia: da domani e fino a venerdì 6 ottobre le bandiere di Palazzo Barbieri saranno tenute a mezz'asta, in segno di lutto". (Rev)