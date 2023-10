Cernobbio: Galli (INWIT), oltre 200 milioni per nuovi siti nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- INWIT sarà presente come main partner alla prima edizione di “ComoLake2023 - Next Generation Innovations” che si svolgerà dal 5 al 7 ottobre 2023 presso Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como. All’evento saranno presenti molte personalità del mondo istituzionale, nazionale ed europeo, oltre a diverse aziende. Dopo i saluti di benvenuto che apriranno l’evento, INWIT porterà il suo contributo alla manifestazione nel primo panel della giornata dal titolo “Il mercato delle Tlc, le soluzioni tecnologiche e l’attenzione al cliente” con la partecipazione del Direttore Generale, Diego Galli. Nella giornata del 6 ottobre, alle ore 14.30, il Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità, Michelangelo Suigo, si confronterà sui temi della mobilità futura e sostenibile durante il panel “Digitalizzazione della mobilità futura e sostenibile: reti di trasporto, 5G, IoT, tunnel e gallerie”. (segue) (Com)