Cernobbio: Galli (INWIT), oltre 200 milioni per nuovi siti nel 2024 (2)

- INWIT sarà inoltre presente con un proprio stand alla manifestazione, dove sarà possibile, attraverso visori per la realtà virtuale di ultima generazione, sperimentare l’innovativo ruolo assunto dalle torri come “Tower as a service”, in cui i visitatori potranno rendersi conto del valore delle infrastrutture digitali. Partendo da un modellino di circa 2 metri presente allo stand ci si potrà infatti immergere in quattro diverse esperienze. Il primo riproduce il monitoraggio per il rischio degli incendi, evidenziando come la velocità di intervento, resa possibile da apposite telecamere allestite sulla torre, sia fondamentale per la salvaguardia del territorio; il secondo mostra come, attraverso sensori che permettono di controllare in maniera dettagliata ecosistemi particolarmente sensibili, le torri abilitino la possibilità di misurare la qualità dell’aria; il terzo scenario si focalizza sulla tutela della biodiversità, con la simulazione del monitoraggio della flora e della fauna di aree protette o a rischio; la quarta esperienza in VR approfondisce la funzione di Hosting, e spiega i servizi che la torre è in grado di erogare. (segue) (Com)