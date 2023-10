Imprese: Urso, avviato dialogo con operatori e istituzioni per quelle in sofferenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Per quanto riguarda le imprese in sofferenza, “c'è un dibattito in Parlamento, molte proposte di legge suggeriscono di intervenire per il sostegno e a tutela dei creditori in sofferenza”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, rispondendo a un’interrogazione sulle misure a sostegno delle piccole e medie imprese italiane in relazione all'attuale fase economica. “Il governo ha avviato un dialogo con tutti gli operatori e le istituzioni competenti per giungere a una soluzione condivisa e equilibrata che sia d'impulso alle dinamiche di mercato e che possa dare al contempo una chance ulteriore ai piccoli imprenditori e centinaia di migliaia di artigiani che lo meritano e che a causa di situazioni contingenti non sono riusciti a onorare i loro debiti”, ha aggiunto. (Rin)