Regno Unito: governatore Banca centrale, Brexit ha creato nuove opportunità

- La Brexit ha creato opportunità per il Regno Unito. Lo ha dichiarato il governatore della Banca d'Inghilterra, Andrew Bailey, in un'intervista con la rivista "Prospect". Pur ammettendo che l'impatto a breve termine è stato negativo, e mettendo in guardia dal pericolo di "ulteriori grandi shock di cui non siamo a conoscenza", Bailey si è pronunciato positivamente sulla Brexit. Il governatore della Banca d'Inghilterra ha infatti detto che la rottura con l'Ue ha "creato effettivamente opportunità" e ha contribuito a preservare parti della City di Londra. "Penso che abbiamo protetto, e in un certo senso assicurato, che gran parte del mercato e gran parte del settore finanziario rimanga qui. E questo è stato importante" ha aggiunto. Tuttavia, Bailey ha commentato: "Sarò molto chiaro: la Banca d'Inghilterra non è un'organizzazione a favore del Remain. Né un'organizzazione favorevole alla Brexit. Il nostro compito è essere neutrali". (Rel)