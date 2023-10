Campania: interrogazione Nappi (Lega) su Eav, in Consiglio disciplina il controllore è il controllato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Campania ha presentato una interrogazione su Consiglio di disciplina di Eav, l’azienda di trasporto regionale della Campania. “Controllore e controllato allo stesso tempo? È quanto capita nel Consiglio di Disciplina di Eav, tra i cui componenti è stato nominato anche il dirigente responsabile della Direzione Risorse umane e Organizzazione della stessa azienda regionale di trasporto pubblico - ha segnalato Nappi -. In pratica, il responsabile delle attività relative ai procedimenti disciplinari diventa pure 'arbitro' della legittimità delle controversie. È proprio il caso di dirlo: ormai la 'regola' di De Luca è stata esportata anche in Eav, azienda guidata dal suo protetto De Gregorio".(Napoli)