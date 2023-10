Casa: su sfratti Lazio terza in Italia per sfratti eseguiti, Roma prima per richieste sgombero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 3.413 interventi nel 2022 il Lazio è la terza regione italiana per numero di sfratti eseguiti. Roma, invece, ottiene il primato di Capitale per numero di richieste di provvedimento e di esecuzione di sfratto: sono rispettivamente 6.486 i provvedimenti notificati lo scorso anno e 6.591 le richieste di esecuzione che registrano un incremento del 200 per cento sull'anno scorso. E a guardare il numero totale di provvedimenti notificati su base regionale (ben 7.228, +20,7 per cento rispetto al 2021) il Lazio schizza in testa alla classifica in solitaria e stacca il Piemonte (4.098 notifiche) e la Lombardia (6.094 notifiche) che sono rispettivamente seconda e prima regione per numero di sfratti eseguiti nel 2022: 4.069 in Piemonte e 5.391 in Lombardia. Su base provinciale gli sfratti eseguiti nel Lazio sono concentrati principalemente a Roma: 2.784 su 3.413. Segue Latina con 358, Viterbo con 118, Frosinone con 112 e chiude Rieti con 41. (segue) (Rer)