Casa: su sfratti Lazio terza in Italia per sfratti eseguiti, Roma prima per richieste sgombero (2)

- Rispetto all'anno precedente, il 2021, il numero di sfratti eseguito registra un incremento del 335 per cento. A fine del 2022 una richiesta di esecuzione di sfratto, in tutto il Lazio, pendeva su 8.065 immobili: un numero alto ma ben al di sotto delle prime in classifica, la Lombardia con 21.624 e l'Emilia Romagna con 12.033 seguita a ruota dal Piemonte con 10.350. Sul totale di 7.228 provvedimenti di sfratto notificati nel 2022 nel Lazio, inoltre, oltre 5 mila sono quelli riconducibili a una morosità e sono concentrati a Roma: esattamente se ne contano 3.718 nella Capitale e 1.366 nei comuni delle altre province. Sono stati eseguiti in tutto il Lazio invece 1.616 provvedimenti di sfratto per necessità del locatore e 528 per finita locazione. I dati, elaborati dal ministero dell'Interno, sono stati diffusi oggi dal sindacato Unione inquilini. (Rer)