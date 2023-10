Casa: Paoluzzi (Unione inquilini), 40 per cento affittuari in povertà, dato Roma superiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia "con il 40 per cento di persone in affitto in povertà assoluta si evince che il problema più allarmante nei provvedimenti di sfratto è la morosità incolpevole" e il dato su Roma "è di poco superiore alla media nazionale". Lo ha detto la segretaria di Unione Inquilini, Silvia Paoluzzi, interpellata da "Agenzia Nova". "L'Istat nel suo rapporto sulla povertà 2021 ci parla di 866 mila famiglie in povertà assoluta, di queste il 40 per cento vive in affitto. Per quanto riguarda gli sfratti - ha sottolineato - solo una minima parte avviene per finita locazione. E dai dati sulla povertà assoluta si evince che il problema più allarmante è la morosità incolpevole", ha concluso. (Rer)