Speciale infrastrutture: Russia-Iraq, Mosca si impegna a sostenere il progetto della Via dello sviluppo

- La Russia ha espresso la propria intenzione di partecipare al progetto della Via dello sviluppo, un sistema di infrastrutture stradali, ferroviarie ed energetiche che collegherà i porti del Medio Oriente alla Turchia e, di qui, all’Europa. Lo ha dichiarato Igor Levitin, consigliere del presidente russo, Vladimir Putin, durante un incontro con il primo ministro iracheno, Mohammed Shia al Sudani, e con il ministro dei Trasporti, Razzaq Muhaibas al Saadawi, come riferisce l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. In un comunicato stampa diramato ieri dall’ufficio del primo ministro, inoltre, si sottolinea la profondità storica delle relazioni tra Iraq e Russia e l’interesse di Baghdad di diversificare la propria economia per emanciparsi dalla dipendenza dal settore petrolifero. A tale scopo, il progetto della Via dello sviluppo, che include la realizzazione del Grande porto di Al Faw (situato sul canale di Khawr Abdullah, estuario dello Shatt al Arab, sul quale sono in corso controversie tra Iraq e Kuwait), il cui costo stimato è di 17 miliardi di dollari, ha una grande rilevanza strategica. L’obiettivo del progetto, infatti, è facilitare gli scambi commerciali tra Europa e Asia, in alternativa all’iniziativa del Corridoio economico India-Medio Oriente-Europa (Imec), annunciata in occasione del vertice del G20 di Nuova Delhi, in India, dal principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, a seguito di un accordo con il presidente Usa, Joe Biden. L’Imec, i cui cardini sono l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e Israele, esclude sia la Turchia, sia l’Iraq. (Irb)