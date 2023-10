Speciale infrastrutture: Serbia, ministra Begovic lancia progetto su investimenti in scienza, tecnologia e innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prenderà il via tra pochi giorni in Serbia un progetto per sottolineare l'importanza degli investimenti e dei progressi nella scienza, nello sviluppo tecnologico e nell'innovazione del Paese dal titolo "Serbia, la terra della scienza, la terra dell'innovazione". Lo ha dichiarato la ministra della Scienza, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, Jelena Begovic, ripresa dall'agenzia di stampa "Beta". "L'idea del progetto è quella di collegare scienza e industria e sviluppare e rafforzare l'economia basata sulla conoscenza", ha dichiarato Begovic alla presentazione del progetto alla Camera di commercio (Pks). La ministra ha aggiunto che l'obiettivo del progetto è che la Serbia diventi "un centro di eccellenza nel campo della scienza e dell'innovazione e contribuisca al progresso a lungo termine della comunità scientifica nazionale" e ha ricordato che il Paese "dispone di una rete di infrastrutture per l'innovazione, di quattro parchi scientifici e tecnologici nei quali sono stati investiti 50 milioni di euro e ne sono previsti ulteriori 70". (Seb)