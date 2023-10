Omicidio Bonanni: al via processo d’appello a Roma, procura chiede conferma pena a 14 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approda in corte d’assise d’appello il processo per l’omicidio di Alberto Bonanni, il chitarrista pestato nel 2011 in zona Monti a Roma e morto nel 2014 dopo tre anni di agonia. Imputati sono Carmine D'Alise, Christian Perozzi, Massimiliano Di Perna e Gaetano Brian Bottigliero condannati in primo grado a 14 anni di carcere ciascuno. Stessa pena che la procura generale ha sollecitato nella prima udienza del processo di secondo grado che si è svolta questa mattina. Un pestaggio violento che mandò in coma il musicista per tre anni, durante i quali il gruppo venne processato per tentato omicidio. Alla morte di Bonanni, l’accusa cambiò da tentato omicidio a omicidio volontario.(Rer)