Camera: 6 ottobre Congresso AssoRup, interviene Costa

- Venerdì 6 ottobre, alle ore 15, presso la sala della Regina di Montecitorio si svolge il primo Congresso nazionale AssoRup. Saluti istituzionali di Sergio Costa, vicepresidente della Camera, Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato, Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Grasso, capo gabinetto vicepresidente del Consiglio, Giuseppe Busia, presidente Anac, Daniele Ricciardi, presidente AssoRup. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)