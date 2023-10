Migranti: accordo su regolamento crisi raggiunto fra gli ambasciatori Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di una riunione del Coreper, il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri Ue, gli Stati membri hanno approvato il loro mandato negoziale su un regolamento relativo alle situazioni di crisi. Lo si legge in una nota del Consiglio dell'Ue. Il testo approvato "stabilisce il quadro di riferimento che consentirebbe agli Stati membri di affrontare situazioni di crisi nel campo dell'asilo e della migrazione modificando alcune regole, ad esempio per quanto riguarda la registrazione delle domande di asilo o la procedura di frontiera per l'asilo". I Paesi interessati, specifica la nota, potranno inoltre richiedere misure di solidarietà e sostegno all'Ue e ai suoi Stati membri. In situazioni di crisi o di forza maggiore, spiega ancora il Consiglio, "gli Stati membri possono essere autorizzati ad applicare norme specifiche in materia di asilo e di procedure di rimpatrio". (segue) (Beb)