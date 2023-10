Migranti: accordo su regolamento crisi raggiunto fra gli ambasciatori Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo senso, tra le altre misure, la registrazione delle domande di protezione internazionale può essere completata entro quattro settimane dalla loro presentazione, alleggerendo l'onere per le amministrazioni nazionali sovraccariche. I contributi di solidarietà che uno Stato membro può chiedere in situazione di crisi potranno, secondo la posizione adottata dal Consiglio, assumere la forma di: ricollocazione di richiedenti asilo o beneficiari di protezione internazionale dallo Stato membro in situazione di crisi agli Stati membri contributori; compensazioni di responsabilità, vale a dire che lo Stato membro sostenitore si assumerebbe la responsabilità di esaminare le richieste di asilo al fine di aiutare lo Stato membro che si trova in una situazione di crisi; e contributi finanziari o misure di solidarietà alternative. Queste misure eccezionali e questo sostegno di solidarietà, si legge nella nota, richiedono l'autorizzazione del Consiglio, in conformità con i principi di necessità e proporzionalità, e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini di Paesi terzi e degli apolidi. Il regolamento che affronta le situazioni di crisi fa parte del nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo proposto dalla Commissione il 23 settembre 2020. La posiziona raggiunta oggi costituirà quindi la base dei negoziati tra la presidenza del Consiglio e il Parlamento europeo. (Beb)