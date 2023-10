© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Davanti ai tagli che il governo ha proposto sul Pnrr, “confermiamo la nostra disponibilità a dare una mano per fare in modo che l'Italia non perda questa straordinaria opportunità”. Lo ha dichiarato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ospite a “Sky 20 anni” su Sky Tg24. (Rin)