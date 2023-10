© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono sbigottito dalle parole di Salvini. Speculare sui 21 morti di Mestre per riesumare la sua battaglia contro l'elettrico è indecente e crudele, negando senza elementi cause legate alle manutenzioni delle infrastrutture di cui peraltro è ministro. Un avvoltoio, non un ministro". Lo scrive su X Alessandro Zan, deputato Veneto del Partito democratico. (Rev)