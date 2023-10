© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’immigrazione “il Partito democratico continuerà a battersi per vie legali e sicure per l’accesso non solo all'Italia, ma a tutti i Paesi europei”. Lo ha dichiarato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ospite a “Sky 20 anni” su Sky Tg24. “La destra ha fatto sempre demagogia su questo tema”, ha aggiunto. (Rin)