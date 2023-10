Sanità: Savo (Fd'I) a Battisti, non siamo abituati ad inginocchiarci davanti a nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera Battisti non può proprio fare a meno di attaccare il presidente Rocca in modo strumentale e pretestuoso. Così la presidente della Commissione Sanità della Regione Lazio Alessia Savo. "Lo fece già in campagna elettorale quando il presidente evitò di querelarla. Adesso torna alla carica, - aggiunge - ma anche stavolta portando argomenti del tutto inconsistenti e privi di fondamento. In realtà il presidente Rocca non sta affatto tacendo nei confronti del governo, ma è in contatto costante con la premier Giorgia Meloni che ha rassicurato sul fatto che non ci saranno tagli al fondo sulla sanità. Anche ieri a Torino ha ribadito la ferma volontà di un dialogo costruttivo con i governatori delle regioni per trovare le risorse necessarie da investire nel comparto sanitario. Stia tranquilla la consigliera Battisti, perché questa maggioranza non è succube di nulla e di nessuno: non lo è il presidente Rocca e non lo siamo noi consiglieri di Fratelli d'Italia, a cui non appartiene l'inginocchiarsi".(Com)