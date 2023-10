Sardegna: Oristano aderisce all’Associazione italiana città dell’olio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oristano aderisce all’Associazione italiana città dell’olio. Lo ha deciso la Giunta comunale, su proposta dell’assessore alle attività produttive, artigianali e aree mercatali Rossana Fozzi, in considerazione della particolare vocazione olivicola del territorio ’Oristanese. “L’olivicoltura costituisce uno strumento importante per la tutela ambientale e paesaggistica, oltreché per lo sviluppo economico e turistico del territorio - precisa il sindaco Massimiliano Sanna - Questa amministrazione è al fianco dei produttori per sostenere un comparto molto importante”. “Nell’aderire all’associazione ci impegniamo a promuoverne le finalità istituzionali – sottolinea l’assessore Fozzi - In particolare interverremo per la maggior tutela e conoscenza della qualità dell'olio extra vergine di oliva italiano con particolare riferimento alla DOP (denominazione di origine protetta) e alla IGP (indicazione geografica protetta), e delle risorse ambientali, paesaggistiche, artistiche e storiche dei territori a particolare vocazione olivicola. Tra le finalità anche la creazione delle condizioni per una esposizione permanente degli oli di pregio, il coordinamento e l’organizzazione di manifestazioni promozionali, tecnico e culturali sugli oli, realizzare opere divulgative, carte turistiche ed ogni altro sussidio didattico volto alla conoscenza dei territori olivicoli italiani. Il Comune sarà inoltre in prima fila per stimolare la diffusione della civiltà dell'olio, anche attraverso raccolte museografiche e mostre permanenti della storia dell'olio, promuovere la cultura della dieta mediterranea, patrimonio culturale e immateriale dell’umanità Unesco nelle sue diverse implicazioni storiche, antropologiche e culturali e promuovere manifestazioni collettive per favorire lo scambio di esperienze e la reciproca conoscenza tra produttori e visitatori dei Paesi e Città dell'olio extra vergine di oliva”. (segue) (Rsc)