Sardegna: Oristano aderisce all’Associazione italiana città dell’olio (2)

- “Attraverso l’adesione all’Associazione italiana città dell’olio si possono creare importanti collaborazioni utili a sviluppare opportunità di crescita e valorizzazione del territorio – aggiunge l’Assessore Fozzi -. La prima collaborazione è quella con Slow food da sempre impegnata a tutelare e promuovere l'olivicoltura italiana di qualità. Con la Guida agli Extravergini, ha istituito un progetto di tutela: il Presidio Slow Food degli Olivi Secolari, che promuove il valore ambientale, paesaggistico, salutistico ed economico degli oliveti antichi e raggruppa produttori che non adoperano fertilizzanti di sintesi e diserbanti chimici. Nel territorio dell’oristanese sono presenti ben 7 Presidi Slow Food degli Olivi secolari, tutti olii extravergini che peraltro hanno ricevuto l’ambito premio “Grande Olio Slow”: Treslizos – Semidana e Donna Marisa Dop Sardegna di Antonella Anna Maria Orrù – Massama (Or); S’ARD – Semidana di Franco Ledda – Oristano; Ollu – Tonda di Cagliari e Ollu – Semidana di Rovelli – Oristano; Terre dei Giganti di Sinis Agricola – Consorzio Terre dei Giganti – Cabras (Or); Semidana di Tanca Barbarossa – Oristano”. “Slow Food Terre Oristanesi accoglie con entusiasmo l’iniziativa del Comune di Oristano e intende affiancarlo nella promozione di un turismo oleoenogastronomico che privilegia prodotti locali, stagionali e tradizionali all’insegna del moto ‘Buono, Pulito e Giusto’ – evidenza Maria Elisabetta Casu, presidente di Slow Food Terre Oristanesi -. Il turismo oleo-enogastronomico è un nuovo modo di viaggiare che conquista un numero crescente di appassionati, alla ricerca di sapori, saperi e di tradizioni autentiche. È un turismo mirato all’esplorazione delle realtà produttive e gastronomiche di un determinato territorio: è una forma di turismo esperienziale e culturale”. (Rsc)