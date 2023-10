Romania: presidente Iohannis convoca riunione Consiglio supremo di difesa il 12 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno Klaus Iohannis ha convocato per il 12 ottobre una riunione del Consiglio supremo di difesa nazionale (Csat). Secondo un comunicato dell'amministrazione presidenziale, all'ordine del giorno dell'incontro figurano temi legati al consumo di droghe o altre sostanze stupefacenti da parte di giovani o studenti, considerato un grave rischio per la sicurezza individuale e nazionale; gli sviluppi riguardanti la situazione della sicurezza nella regione del Mar Nero nel quadro dell'aggressione russa in Ucraina; il piano di finanziamento delle forze armate per il periodo 2024-2033. Il problema del consumo di droga tra i giovani "preoccupa sempre di più la nostra società e sono lieto che ci sia un crescente interesse nel cercare di trovare soluzioni per combattere questa piaga", ha dichiarato Iohannis alcune settimane fa all'apertura dell'anno scolastico. "È fondamentale che le giovani generazioni comprendano fin dalla più tenera età i pericoli e le drammatiche conseguenze dell'uso di droga, alcol e tabacco", ha affermato Iohannis. Il capo dello Stato ha aggiunto che attraverso l'educazione e la consapevolezza è possibile "costruire una solida barriera contro queste minacce". Ha inoltre sottolineato che è fondamentale attuare programmi di educazione sanitaria nelle scuole, che forniscano agli studenti tutte le informazioni e gli strumenti necessari per compiere in autonomia scelte sane. (Rob)