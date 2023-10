Iran: nuove restrizioni per i trasgressori della legge islamica a un anno dalle proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia della 16enne iraniana Armita Geravand, finita in coma per un presunto pestaggio delle forze di sicurezza nella metropolitana di Teheran, riporta di attualità il tema dell’imposizione della brutalità della polizia nella Repubblica degli ayatollah. Dopo la morte in custodia della 22enne Mahsa Amini nel settembre 2022, le autorità iraniane hanno intensificato gli sforzi di sorveglianza e le misure punitive, riabilitando la “Gasht-e Ershad”, o polizia della morale, a tornare ad operare nelle strade a partire dallo scorso luglio. Più recentemente, lo scorso 20 settembre, il parlamento iraniano ha sottoposto all’approvazione del Consiglio dei guardiani della Costituzione un disegno di legge per il “sostegno alla cultura dell'hijab (il velo) e della castità”. (segue) (Res)