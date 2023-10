Iran: nuove restrizioni per i trasgressori della legge islamica a un anno dalle proteste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il testo, sia donne che uomini trovati ad indossare un abbigliamento non conforme ai criteri islamici possono esser multati con sanzioni che ammontano anche fino ai 100 milioni di toman (2.000 dollari statunitensi), e detenzione fino a dieci anni. La legge mette in lista anche sanzioni - come l’interruzione della professione e l’impossibilità di lasciare il Paese - per chi si trova sul posto di lavoro con un vestiario improprio e per chi pubblica foto sui social media senza indossare l’hijab. Con l’utilizzo di telecamere dotate di intelligenza artificiale nelle strade, le autorità di sorveglianza sono in grado di identificare i trasgressori che vanno incontro a conseguenze come blocco del telefono cellulare, il ritiro del passaporto e della patente di guida, restrizioni ad accedere ad ospedali, scuole e università. (segue) (Res)