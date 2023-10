Iran: nuove restrizioni per i trasgressori della legge islamica a un anno dalle proteste (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni precedenti al 16 settembre scorso, anniversario della morte di Mahsa Amini, le forze di polizia hanno pattugliato le città principali coinvolte nelle proteste dello scorso anno per prevenire eventuali scontri, e impedito alle famiglie delle vittime di uscire di casa. Vale la pena ricordare che l’Iran ha visto un’ondata di proteste nazionali durante almeno quesi mesi. Seguendo lo slogan “donna, vita libertà”, in riferimento al sentimento di indignazione verso l’obbligatorietà dell’hijab e delle misure restrittive da parte delle forze dell’ordine, le manifestazioni hanno poi acquisito un carattere antigovernativo prendendo di mira i simboli della Repubblica islamica, esacerbate da un contesto di grave crisi economica. Si tratta di alcune tra le più significative proteste dopo la Rivoluzione islamica del 1979, che hanno visto oltre 500 morti e più di 20.000 arresti, di cui alcuni ancora in stato di detenzione senza un processo. (segue) (Res)