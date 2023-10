Iran: nuove restrizioni per i trasgressori della legge islamica a un anno dalle proteste (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 16enne iraniana Geravand è stata ricoverata domenica primo ottobre con un trauma cranico dopo aver perso i sensi nella metropolitana della capitale. Ieri sera, Hengaw Organization for Human Rights, un gruppo curdo per i diritti umani, ha pubblicato una foto di Armita nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Fajr di Teheran. Gli organi di stampa di opposizione al presidente Ebrahim Raisi riferiscono che le forze di sicurezza hanno circondato l’ospedale nel timore di proteste. Secondo l’emittente “Iran International”, legata all’opposizione in esilio, la ragazza potrebbe essere stata aggredita dagli agenti della polizia della morale. Il sito web “IranWire”, anch’esso critico della Repubblica degli ayatollah, riporta che alcuni testimoni oculari avrebbero assistito alla scena dell’aggressione a Armita e altre due ragazze sarebbero state fermate dagli agenti della stazione della metropolitana di Shohada, chiedendo loro di indossare il velo. A seguito di una lite verbale, uno degli agenti avrebbe spinto la ragazza, caduta poi a terra perdendo i sensi. (segue) (Res)