Iran: nuove restrizioni per i trasgressori della legge islamica a un anno dalle proteste (5)

- Le autorità della Repubblica islamica hanno smentito questa ipotesi, sostenendo che la ragazza sia svenuta a causa di un calo di pressione. L’agenzia di stampa statale “Irna” ha pubblicato un video dell’interno della metropolitana che mostra la ragazza priva di sensi mentre viene portata fuori dal vagone. Masoud Darshti, amministratore delegato della metropolitana, ha affermato che il filmato smentisce le informazioni sullo scontro tra gli agenti della metropolitana e la ragazza e che non vi è stato alcun conflitto verbale o fisico tra i passeggeri. In un altro video pubblicato da “Irna”, la madre di Armita afferma che la figlia ha perso conoscenza per un malore. Secondo “IranWire”, però, la famiglia potrebbe essere sotto pressione da parte delle autorità. L’episodio avviene a più di un anno dalla morte in custodia della 22enne Mahsa Amini, arrestata con l’accusa di indossare il velo impropriamente. La morte di Amini ha scatenato delle proteste antigovernative durate mesi in cui più di 500 persone sono rimaste uccise e migliaia arrestate. (Res)