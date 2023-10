Imprese: azioni Sas crollano dopo annuncio ingresso nuovi azionisti per ristrutturazione del gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni della compagnia aerea scandinava Sas sono crollate del 95 per cento questa mattina all'apertura del mercato mercoledì dopo che la compagnia aerea scandinava ha annunciato i nuovi azionisti che entreranno nella proprietà del gruppo, nell'ambito della ristrutturazione che vedrà il gruppo cancellato dalle borse e cancellate le quote di proprietà esistenti. Sas ha reso not che la società di investimento statunitense Castlelake e Air France-Klm diventeranno i nuovi principali azionisti della compagnia aerea insieme allo Stato danese, a seguito della procedura di fallimento. Castlelake deterrà una quota di circa il 32 per cento, Air France-Klm deterrà circa il 20 per cento, Lind Invest l'8,6 per cento e lo Stato danese deterrà circa il 26 per cento. Il capitale rimanente sarà probabilmente distribuito tra i creditori, ha affermato la compagnia aerea. (Sts)