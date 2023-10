Roma: sabato riapre il Roseto per la fioritura autunnale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della tradizionale fioritura autunnale, il Roseto comunale verrà aperto al pubblico per 15 giorni, da sabato 7 a domenica 22 ottobre (ingresso libero e gratuito in via di Valle Murcia 6, dalle ore 8:30 alle 18). Un'opportunità per cittadini, appassionati e turisti per visitare un giardino unico al mondo per posizione e collezione botanica, composta da circa 1.200 varietà di rose provenienti da tutto il mondo disposte su un'area di 10mila metri quadrati. (segue) (Com)