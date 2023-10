Roma: sabato riapre il Roseto per la fioritura autunnale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo lo straordinario successo nella scorsa stagione primaverile, con una forte partecipazione di turisti stranieri e un numero record di presenze, anche di scolaresche, riapriamo i cancelli del roseto comunale. Un luogo incantevole, nel cuore della città, con uno splendido panorama e un patrimonio botanico unico, gestito con competenza e dedizione dai nostri tecnici. Sarà l'occasione per i visitatori di fare una bella passeggiata nel verde e apprezzare non solo la ricchezza di biodiversità, ma anche i colori e i profumi autunnali", spiega l'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi. (Com)