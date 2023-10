Sanità: M5s, Nadef pericolosa, duro colpo inferto al diritto alla salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I numeri della Nadef del governo Meloni "parlano chiaro, arrivano altri tagli sulla sanità. Le risorse stanziate, dopo che il ministro Schillaci aveva parlato della necessità di 4 miliardi, sono irrisorie e assolutamente insufficienti, non bastano nemmeno a coprire l'aumento delle spese". Lo scrivono in una nota i Senatori del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali Orfeo Mazzella (Capogruppo), Barbara Guidolin ed Elisa Pirro, in occasione dell'incardinamento della Nadef in Commissione. "La spesa sanitaria in rapporto al Pil crolla al 6,2 per cento, lontanissima dalla media europea, e continuerà a scendere fino al 6,1 per cento del 2026, quando la strada da intraprendere sarebbe quella opposta. Il Movimento 5 Stelle, con i governi Conte, aveva tracciato la rotta, portando le risorse sopra la media europea, ma Meloni e i suoi hanno priorità molto diverse e hanno portato l'Italia al sedicesimo posto tra i Paesi europei dell'Ocse per la spesa sanitaria pro-capite e l'hanno resa fanalino di coda nel G7. Per tutti questi motivi, non possiamo che esprimere parere contrario alla pericolosa Nadef di Meloni ed esprimiamo enorme preoccupazione per gli effetti che si ripercuoteranno sui cittadini e sul personale sanitario e per il duro colpo che verrà inferto al diritto alla Salute e all'universalità dell'assistenza sanitaria". (segue) (Rin)